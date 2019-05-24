تعرف على آخر نتائج عرض سماك داون للمصارعة الحرة

أقيم فجر اليوم الأربعاء، عرض المصارعة الحرة سماك داون، والتي تشهد كل أسبوع عرضًا جديدًا حيث شهد العديد من الأحداثالمهمة.
وجاءت نتائج العرض كالاتي النزال الاول عـــلــــي يتغلب علي أندرادي النزال الثاني كارميلا تهزم
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