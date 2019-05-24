تعرف على آخر نتائج عرض سماك داون للمصارعة الحرة

أقيم فجر اليوم الأربعاء، عرض المصارعة الحرة سماك داون، والتي تشهد كل أسبوع عرضًا جديدًا حيث شهد العديد من الأحداث المهمة. المهمة. وجاءت نتائج العرض كالاتي النزال الاول عـــلــــي يتغلب علي أندرادي النزال الثاني كارميلا تهزم ماندي روز النزال الثالث كوفي كينجستون يتغلب علي سـامـي زيـــن النزال الرابع فريق بيكي لينش وبــايـــلي يهزم فريق تشارلوت ولايسي ايفانز النزال الاخير رومان رينز -يهزم- إلايــــس.

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