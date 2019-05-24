البلاستيك يخوض معسكرًا مغلقًا بالإسكندرية بعد عيد الفطر

يستعد فريق البلاستيك الذي يلعب في دوري القسم الثالث لإقامة معسكر مغلق بالإسكندرية عقب عيد الفطر. عيد الفطر. وسيشهد المعسكر تصعيد ثلاثي فريق الشباب إلى الفريق الأول وهم مبارك الكيلاني وتوفيق عودة وأحمد عبد الرسول. ويخوض البلاستيك مباراتين خلال المعسكر أمام حرس الحدود وفريق آخر لم يتحدد.

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