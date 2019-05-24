أبو ريدة وشوبير وكردي يسافرون إلى فرنسا .. تعرف على السبب

يسافر هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، ونائبه أحمد شوبير، وكرم كردي عضو مجلس إدارة الجبلاية، إلى فرنسا مطلع الشهر المقبل، لحضور اجتماعات الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا". مطلع الشهر المقبل، لحضور اجتماعات الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا". وتقرر سفر أبو ريدة إلى فرنسا يوم 2 يونيو المقبل، على أن يسافر شوبير وكردي في اليوم التالي، من أجل تمثيل اتحاد الكرة في كونجرس الفيفا.

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