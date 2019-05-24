طلعت يوسف يطالب بنبذ الخلافات داخل الاتحاد السكندري

طالب طلعت يوسف المدير الفنى الجديد لنادى الاتحاد السكندري، ضرورة التكاتف من أجل عبور الأزمة خلال الأيام التسعة المتبقية من عمر الدورى حتى يهرب الفريق الأخضر من شبح الهبوط.

وأبدى يوسف عدم توقعه لسيناريو يوم ٣ يونية المقرر إقامة المباراة

الحاسمة والأخيرة فى عمر الدورى أمام فريق سموحة، مشددًا على أهمية التكاتف الجماهيرى والإعلامى ونبذ الخلافات خلال الأيام التسعة المتبقية على الأقل.

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ومن جانبه اكد هشام حسن نائب رئيس الاتحاد السكندري، على

ان مجلس الادارة بذل قصارى جهده برئاسة محمد مصيلحى منذ بداية الموسم الذى صعدنا خلاله الى الدور قبل النهائي فى بطولة زايد العربية والحصول على البطولة العربية فى الباسكت.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر النادى الجديد بسموحة فى حضور هشام حسن نائب رئيس النادى وأداره الاعلامى وليد السنوسى .