عضو مجلس إدارة مانشستر سيتي ينفي رحيل جوارديولا عن تدريب الفريق

أكد البرتو جالاسي عضو مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي، أن المدرب بيب غوارديولا مستمر في قيادة الفريق فنيًا خلال الفترة المقبلة.
وقال جالاسي خلال مقابلة تليفزونية، أن جوراديولا لن يرحل عن مانشستر سيتي، والأنباء التي تشير إلى رحيله إلىيوفنتوس الإيطالي ما هي إلا محض إشاعات وعارية تمامًا عن الصحة.
وأضاف عضو مجلس إدارة مانشستر سيتي أن رحيل جوارديولا عن تدريب الفريق ما هي إلا شائعات هزلية، فالمدرب الإسباني
وكانت تقارير إعلامية خلال الأيام الماضية أكدت أن بيب جوارديولا سيتولي تدريب يوفنتوس مع بداية الموسم المقبل.
يذكر أن أليجري المدير الفني ليوفنتوس أعلن رحيله عن تدريب الفريق بنهاية الموسم الحالي بعد مس سنوات قضاها مع البيانكوي نيري، الأمر الذي جعل إدارة النادي تبحث عن مدير فني مميز.
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