اونلاين | ES Tunis مشاهدة مباراة الترجي والوداد الرياضي بث مباشر FREE MAtCH كورة اون لاين مشاهدة الاسطورة TV

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يستضيف الوداد البيضاوي المغربي فريق الترجي الرياضي التونسي فجر السبت 25 أيار/مايو انطلاقاً من الساعة 01:00 بتوقيت مكة المكرمة ويوم الجمعة 24 أيار/مايو الساعة 23:00 بتوقيت تونس والساعة 22:00 بتوقيت المغرب.

البث المباشر لمباراة الوداد البيضاوي والترجي الرياضي سيكون حصرياً على beIN SPORTS HD 1.

مشاهدة مباراة الوداد البيضاوي والترجي الرياضي في بث مباشر عبر الانترنت

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كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

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