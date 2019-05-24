رياضة | نهائي كأس ملك إسبانيا يسطر تاريخا جديدا لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نهائي كأس ملك إسبانيا يسطر تاريخا جديدا لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في الوصول إلى نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم وذلك على حساب ريال مدريد بعد أن تغلب على في الدور نصف النهائي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ليصل البلوجرانا إلى النهائي رقم 41 في تاريخه.

ومن المنتظر أن يلاقي رفقاء ليونيل ميسي فريق نادي فالنسيا يوم الخامس والعشرين من شهر مايو القادم على ملعب إستاد بينتو فيامارين ملعب ريال بيتيس.

وتعتبر المباراة تاريخ جديد لبرشلونة خاصةً وأنه متربع على عرش البطولة بعد حصوله على ثلاثين لقب من أربعين نهائي وصل له.

وتبحث كتبية إرنستو فالفيردي عن إنجاز تاريخي يتعلق بالفوز والحصول على اللقب لخمس مرات متتالية حيث يتساوى الفريق مع ريال مدريد بعد حصول كلاً منهما على اللقب في أربعة مناسبات توالياً.

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حيث نجحت كتيبة برشلونة في الحصول على اللقب أربعة مرات من العام 2015 حتى 2018 ويتساوى معه ريال مدريد الذي حصل على اللقب بين عامي 1905 و 1908 .

ويتساوى فريق إقليم الباسك أتلتيك بيلباو مع القطبين بعد أن حصد بطولة كأس ملك إسبانيا بين عامي 1930 حتى 1933.

وتعتبر المباراة النهائية التي سيخوضها برشلونة ضد فالنسيا السادسة توالياً حيث خسر أمام ريال مدريد على ملعب ميستايا.

وسبق وأن تواجه برشلونة وفالنسيا في نهائي كأس الملك أربع مرات بعد أن تقابلا عام 1952 ونجح في الفوز 4-2 و1971 وحصد اللقب بنتيجة 4-3 فيما تمكن الخفافيش من تحقيق الفوز عام 1954 بنتيجة 3-0.