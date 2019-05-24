رياضة | مفاجأة.. ليفربول يستقر على بديل أليسون بيكر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. ليفربول يستقر على بديل أليسون بيكر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن إدارة الفريق الاول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي استقرت بالفعل على ضم أولى صفقات الريدز خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقال موقع "ليفربول إيكو" إن كتيبة يورجن كلوب أصبحت قريبة أكثر من أي وقت مضى للحصول على خدمات الحارس البولندي الشاب جاكوب أويرزينسكي مقابل 200 ألف جنية إسترليني.

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ويعتبر الحارس مطمع للكثير من الأندية الأوروبية مثل مانشستر يونايتد ويوفنتوس الإيطالي لكن إدارة الريدز نجحت في حسم الصفقة وجلبه من فريق نادي ليجا وارسو.

ويبلغ الحارس من العمر ستة عشر عاماً ونجح في تقديم مستويات رائعه مع فريقه وسيبدأ مسيرته مع الريدز بداية من شهر يوليو المقبل في فريق الرديف تحت ثمانية عشر عاماً.