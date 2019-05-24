رياضة | السنغالي سانيا يدخل تاريخ مونديال الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السنغالي سانيا يدخل تاريخ مونديال الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كان اللاعب السنغالي أمادو سانيا على موعد مع التاريخ في بطولة كأس العالم للشباب (تحت 20 عاماً) لكرة القدم، بعدما أصبح صاحب أسرع هدف يتم تسجيله في تاريخ المسابقة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1977 بتونس، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".



فبعد 9.6 ثوان فقط سجل سانيا أولى أهداف نسخة المسابقة هذا العام المقامة حالياً في بولندا، وذلك خلال فوز المنتخب السنغالي 3-0 على منتخب تاهيتي اليوم الخميس، في مستهل مباريات المنتخبين بالمجموعة الأولى، التي تضم أيضاً منتخبي بولندا وكولومبيا.

ولم يكتف سانيا بتسجيل أسرع هدف في تاريخ مونديال الشباب، ولكنه بات صاحب أول "هاتريك" خلال النسخة الحالية للمسابقة، بعدما واصل تألقه في اللقاء بتسجيله الهدفين الثاني والثالث لمنتخب السنغال في اللقاء.