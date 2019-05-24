رياضة | الاتحاد السعودي يشارك فى البرنامج العالمي للصداقة بمشاركة كاسياس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد السعودي يشارك فى البرنامج العالمي للصداقة بمشاركة كاسياس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد السعودي لكره القدم، اليوم الخميس، مشاركته فى النسخة السابعة من البرنامج الاجتماعي العالمي العام للأطفال "كره القدم من أجل الصداقة"، والذي سيقام في العاصمه الأسبانيه مدريد على هامش المباراه النهائيه لدوري ابطال أوروبا بين فريقي توتنهام وليفربول الانجليزي.

ويضم الوفد السعودي المشارك كل من اللاعب فرانس رباط، وطلال الشبيلي، وعبد الإله فلاته، وعبد السلام برناوي، بالإضافة إلى الطبيب المرافق مجاهد خوجه والمدرب الوطني محمد أمين حيدر.

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ومن المقرر ان يبدأ البرنامج خلال الفتره من 28 مايو حتى 2 يونيو المقبل، بمشاركة أسطورة كرة القدم الألمانية فرانس بيكبارو، وحارس المرمى الأسباني إيكركاسياس.

وتقدر وتجدر الإشاره إلى أنه يشارك في البرنامج 54 دوله يحتفلون باليوم العالمي لكره القدم من أجل الصداقة، والذى سيضم مباريات ومحاضرات مفتوحه وورش عمل ودروس في القيم التسع، تحت الشعار الرسمي "سور الصداقه".

كما سيتم منح المشاركين فرصه الدخول في "اختبار الصحفي الصغير" من خلال اختبار قدراتهم على العمل في المركز الدولي للصحافه بين الصغار؛ وذلك عبر تغطيه الأحداث الرياضية؛ إذ سيتمكن المشاركون من حضور المباراه النهائيه لدوري أبطال أوروبا التي تجمع بين فريق توتنهام ويفربول الانجليزي والمقرر اقامتها على ملعب واندا ميتروبوليتانو.