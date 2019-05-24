رياضة | شاهد.. الإعلان التشويقي لتميمة كأس أمم أفريقيا 2019 (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. الإعلان التشويقي لتميمة كأس أمم أفريقيا 2019 (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم الكشف عن الإعلان عن الفيلم التشويقي لقصة تميمة كأس أمم أفريقيا 2019 والتي من المقرر أن تقام فعالياتها في جمهورية مصر العربية في الفترة ما بين 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وتم إطلاق اسم "توت" على الطفل الذي يمثل تميمة كأس أمم إفريقيا، تيمنا بالملك الفرعوني توت عنخ آمون، حيث ظهر الطفل بغطاء رأس فرعوني مرتديا طاقم منتخب مصر.

وتعد تلك المرة الأولى التي تقام فيها كأس الأمم الإفريقية بمشاركة 24 منتخبًا وسبق لمصر تنظيم كأس الأمم أربع مرات من قبل، أعوام 1959، 1974، 1986 و2006.

ويحمل منتخب مصر الرقم القياسي في الفوز بكأس الأمم برصيد 7 ألقاب، أعوام 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008 و2010.