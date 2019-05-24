رياضة | موعد مباراة النصر السعودي وذوب آهن في دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة النصر السعودي وذوب آهن في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، عن موعد وملعب اللقاء المؤجل بين نادي ذوب آهن أصفهان الإيراني وضيفه النصر السعودي، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وحدد الاتحاد الآسيوي يوم الأربعاء المقبل موعدًا للمباراة، في تمام الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة والتاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب نادي العربي القطري.

ويسعى كلا الفريقان لحسم صدارة المجموعة الأولى، حيث ضمن الفريقان التأهل لدور الستة عشر، بعدما احتل ذوب آهن الصدارة برصيد 11 نقطة، بينما يحتل النصر المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

والجدير بالذكر ان المباراة كان مقررًا إقامتها يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب "كربلاء" بالعراق، لكن المبارة تأجلت بناءًا على طلب من المستضيف ذوب آهن، بسبب الأحداث التي شهدتها مباراته مع الزوراء العراقي في الملعب ذاته، ضمن إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات.