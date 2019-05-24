رياضة | الجبلاية تقترح تأجيل معسكر الفراعنة بسبب الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجبلاية تقترح تأجيل معسكر الفراعنة بسبب الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه النية لدى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، على تأجيل معسكر المنتخب الوطني الأول، لبضعة أيام من أجل إنهاء بطولة الدوري العام، قبل بداية بطولة الأمم الإفريقية.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الجبلاية، اجتماعًا مع المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، لإقناعه بتأجيل المعسكر المقرر إقامته يوم 6 يونيو، ليُقام يوم 10 من نفس الشهر، أملًا في إنهاء بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.