رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس.. الملكي يفجر قنبلة كبري صفقتين من العيار الثقيل على أعتاب الريال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس.. الملكي يفجر قنبلة كبري صفقتين من العيار الثقيل على أعتاب الريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الخميس الموافق 23 مايو 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها تحديد أندريا بيلوتي نجم تورينو بديلا للوكا يوفيتش نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني والتخطيط للتعاقد مع نيمار ومبابي نجمي باريس سان جيرمان. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- ريال مدريد يتعاقد مع نيمار في هذه الحالة

كشفت تقارير صحفية فرنسية بأن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وضع شرطا من أجل التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان مع توقعات بأن تحدد الأسابيع المقبلة مستقبل النجم البرازيلي سواء بالبقاء أو الرحيل عن PSG.

وأشار موقع Le10Sport الفرنسي إلى أن نيمار دا سيلفا يعتبر من أبرز الأسماء التي يرصدها الملكي منذ مدة طويلة تحديدًا وأن نيمار لم يُغلق الباب بالمرة أمام رحيله المحتمل إلى ريال مدريد في يوم من الأيام.

وأكد الموقع الفرنسي بأن بيريز لن يدخل في مفاوضات مع باريس سان جيرمان إلاّ عندما يقوم نيمار دا سيلفا بالخطوة الأولى.

وكشف الموقع الفرنسي بأن ريال مدريد ينتظر من نيمار أن يُطلق تصريحاً قويا في الصحافة ويبدي فيه رغبة واضحة في تغيير الأجواء والانتقال إلى فريق آخر.

وذكر الموقع الفرنسي أن الملكي سيفتح فقط في هذه الحالة باب المفاوضات مع باريس سان جيرمان.

وشدد الموقع الفرنسي بأن بيريز لا يرغب في الاتصال بباريس سان جيرمان دون أن يقوم نيمار بالخطوة الأولى وذلك حتى لا يقطع علاقته الجيدة مع ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان.

وأكد الموقع الفرنسي أن إدارة باريس سان جيرمان لا تنوي التخلي عن نيمار وأنه في حالة رحيله فإن سعر الصفقة لن يكون أقل من 400 مليون يورو.

- ريال مدريد يحدد بديل يوفيتش

كشفت تقارير صحفية إيطالية بأن ريال مدريد الإسباني بدأ بالفعل في البحث عن بديل للوكا يوفيتش نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني بعد فشل المفاوضات لضمه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن الملكي يرغب في التعاقد مع الإيطالي أندريا بيلوتي نجم تورينو.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن بيلوتي كان هدفًا أساسيًا للملكي في صيف 2017 ولكن اللاعب رفض الإنتقال إليه.

وذكر الموقع الإيطالي أن بيلوتي سجل 15 هدفًا في 36 مباراة شارك فيخا هذا الموسم في الدوري الإيطالي بالإضافة إلى تسجيله لهدفين في بطولة كأس إيطاليا.

وأوضح الموقع الإيطالي بأن ريال مدريد كان قريبًا من حسم صفقة الصربي لوكا يوفيتش نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني إلا أنه تراجع عن إتمامها بعد أن طلبت إدارة النادي الألماني مبلغ 100 مليون يورو من أجل التخلي عن خدماته.

- مبابي يرحل عن PSG في هذا الموعد والملكي يترقب

أفادت تقارير صحفية فرنسية بأن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي حدد موعد انتقاله إلى صفوف ريال مدريد الإسباني في الفترة المقبلة.

وكشف موقع le10sport الفرنسي بأن مبابي استقر على الرحيل عن باريس سان جيرمان فى صيف 2020 أي بعد 3 مواسم سيقضيها في صفوف PSG، حيث يرى أنه الوقت المناسب لهذه الخطوة.

وأكد الموقع الفرنسي بأن ريال مدريد يستعد للتعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان بعد عام من الآن، حيث كان قريب من ضم النجم الفرنسي في صيف 2017 لكن مبابي تراجع وانضم لباريس سان جيرمان.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن باريس سان جيرمان أعلن مؤخراً في بيان رسمي استمرار مبابي مع الفريق في الموسم المقبل والمرتبط بعقد معه حتى يونيو 2023.

يذكر أن كيليان مبابي أثار الجدل في الأسبوع الحالي عندما ألمح لإمكانية رحيله عن باريس سان جيرمان في الصيف المقبل.

- خليفة مودريتش يقترب من ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية إسبانية بأن الدنماركي كريستيان إيركسن نجم توتنهام الإنجليزي بات قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفاد موقع سبورت بابيل الإسباني بأن إريكسن سينضم للملكي عقب نهائي دوري أبطال أوروبا بين توتنهام وليفربول في الأول من يونيو المقبل.

وكشف سبورت بابيل بأن ريال مدريد توصل لاتفاق مع إريكسن للانضمام له مقابل 4.5 مليون يورو في الموسم وأنه سيكون خليفة لوكا مودريتش القريب من الرحيل عن الملكي في الموسم المقبل.

وأشار سبورت بابيل إلى أن توتنهام طلب ما يقرب من 100 مليون يورو لبيع إريكسن في الصيف لكن ريال مدريد يسعى إلى ضم اللاعب مقابل 70 مليون يورو.

كما ذكرت تقارير صحفية أن الصفقة بين ريال مدريد وتوتنهام قد تكون تبادلية، بحيث يمكن للملكي الموافقة على رحيل جاريث بيل إلى توتنهام على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

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- بوجبا يبتعد عن ريال مدريد

أصبحت صفقة إنتقال لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزى لريال مدريد، مهددة بالفشل.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن اللاعب يعد من العناصر الأساسية لمطالب المدير الفنى لريال مدريد زين الدين زيدان ولكن بعد التجديد لتونى كروس حتى عام 2023 أصبح ريال مدريد ليس على اتم الإستعداد للتعاقد مع بوجبا بأى ثمن.

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد سيتوجه لإنهاء صفقتى إيريكسن لاعب توتنهام الإنجليزى وإيدين هازارد لاعب تشيلسي الإنكليزي، بسبب وضع التفاوض السهل للثنائي لأن عقديهما سبنتهى مع أنديتهم عام 2020 مما يجعل فرقهم تريد الإستفادة المالية، عكس بول بوجبا الكى ينتهى عقده عام 2021 مع اليونايتد مع وجود أيضاً خيار التمديد لعام إضافي.

- ساعات قليلة تفصل ريال مدريد عن حسم صفقتين مدويتين

اقترب ريال مدريد الإسباني، من حسم صفقتين من العيار الثقيل خلال الساعات المقبلة، لتدعيم صفوفه في الانتقالات الصيفية.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية، أن إعلان ريال مدريد عن تجديد عقد توني كروس حتى عام 2023، فاجىء مينو رايولا وكيل أعمال بول بوجبا، حيث أن تمديد عقد كروس و ما يترتب من زيادة الرواتب قام بتعقيد صفقة بوجبا .

وأضافت الصحيفة، أن الصفقة الأقرب الآن، هي ضم الثنائي هازارد وإيركسن، لأن عقدي اللاعبين ينتهان في 2020، وريال مدريد في وضع سهل للتفاوض بشأنهما، لأن أنديتهم ستسعى للحصول على عوائد مالية بدلاً من رحيله بالمجان .

- بشري سارة لريال مدريد

أكد نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، نجاحه في إلغاء قرار أصدرته المفوضية الأوروبية يتهمه بتلقي مساعدات حكومية غير قانونية.

وكان ريال مدريد باع مقره التدريبي لمجلس المدينة في 1998، وكجزء من الصفقة تلقى قطعة أرض صغيرة تسمى "لاس تابلاس" بقيمة 000ر595 يورو( 000ر664 دولار أمريكي).

ولم يتمكن النادي من البناء على تلك الأرض، وأعادها إلى المجلس في 2011، حيث حصل على 7ر22 مليون يورو.

وقضت المفوضية الأوروبية بأن الأرض قد تم تقييمها بأعلى من قيمتها وأمرت ريال مدريد بتسديد المبلغ للمجلس.

واستأنف ريال مدريد القرار ليحصل على الحكم ،اليوم الأربعاء، حيث خلصت المحكمة إلى أنه لا يمكن إثبات أن قيمة الأرض قد تضخمت أو حصول النادي على أي ميزة.

ووفقًا لحكم الاتحاد الأوروبي، لم تستطع المفوضية تصنيف الإجراء المتنازع عليه كمساعدة حكومية ، لأنها لم تثبت بشكل كاف أنها منحت ميزة للمدعي".

وقال ريال مدريد في بيان له: "قررت المحكمة إلغاء القرار السابق الذي يعني أنه سوف يتم اعطاء ريال مدريد 4ر18 مليون يورو بالإضافة إلى مليوني يورو كفوائد ، وهو المبلغ الذي تم اعتباره خطأ مساعدة حكومية وأنه كان يتعين على النادي أن يرده إلى مجلس مدينة مدريد".

- نجم ريال مدريد يثير الجدل ويدخن "الشيشة"

أثار الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى فريق ريال مدريد الجدل، بعدما التقطت له الكاميرات وهو يدخن الشيشة مع عدد من أصدقائه.

ووفقا لما ذكره موقع "rtl" الفرنسي فأن كورتوا تم التقاط صور له وهو متواجد مع عدد من أصدقائه على أحد الشواطئ في جزيرة إيبيزا ويقوم بتدخين الشيشة.

ولم يقدم كورتوا المنتظر منه حتى الآن مع الريال، حيث فشل الفريق في تحقيق أي لقب في الموسم الحالي.

- عاجل.. ريال مدريد يعلن عن قنبلة كبري

كشفت تقارير صحفية، إلى أن ريال مدريد الإسباني يُجهز مفاجأة من العيار الثقيل، سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وقالت شبكة "ESPN" أن ريال مدريد بقيادة رئيسه فلورنتينو بيريز سيعلن عن قنبلة في الأسابيع القادمة.

وتشير التقارير إلى أن القنبلة التي سيعلن عن الفريق الملكي ستكون متمثلة في التعاقد مع أحد اللاعبين الكبار خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

- بعد نانشو وفاران.. ريال مدريد يقترب من تجديد عقد نجمه

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، اليوم الخميس، أن الكرواتي لوكا مودريتش، سيوقع خلال الأيام المقبلة على تجديد عقده مع ريال مدريد حتى 2021.

أشارت الصحيفة إلى أن النتائج السيئة التي قدمها ريال مدريد هذا الموسم، والذي جعلته يخرج خالي الوفاض، فضلاً عن ظروف أخرى أجلت الإعلان عن تجديد عقد الفائز بالكرة الذهبية الذي من المقرر أن يتم خلال الايام المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن مودريتش (33 عاماً) يحظى بثقة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان وجماهير الريال التي يرغب اللاعب الكرواتي في تعويضها عن الموسم المتعثر بالاستعداد جيداً للقادم.