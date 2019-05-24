رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس.. البارسا يحسم ثاني صفقاته الصيفية ويستقر على المدرب الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس.. البارسا يحسم ثاني صفقاته الصيفية ويستقر على المدرب الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة اليوم الخميس الموافق 23 / 5 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس 23 / 5 / 2019:

برشلونة يرصد 5 صفقات نارية لتدعيم الهجوم

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة يخطط للتعاقد مع عدة صفقات نارية لتدعيم خط الهجوم الكتالوني.

ويرغب فريق ارنستو فالفيردي في تدعيم مركز المهاجم خاصة في ظل كبر سن لويس سواريز مهاجم البارسا المميز.

وفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، ف"إن برشلونة حدد 5 مهاجمين لضم أحدهما في الفترة المقبلة وهم، الفرنسي وسام بن يدر، والأوروجوياني كريستيان ستواني ومواطنه ماكسي جوميز وفيرناندو يورنتي.

أضافت الصحيفة أن حظوظ كل من ماكسي جوميز، لاعب سيلتا فيجو، ويورنتي، مهاجم توتنهام، ضعيفة نوعا ما، في حين تواجد الفرنسي ألكسندر لاكازيت، لاعب أرسنال في القائمة.

رئيس برشلونة يعاند جماهير الفريق بقرار جديد

وجه جوسب بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، رسالة خفية للمدرب إرنستو فالفيردي.

وقال بارتوميو في تصريحات نشرتها صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية:أريد أن أقدر شخصًا يتسم بالحكمة والاحترام ومن الذكاء أن يدير فريقنا وأود أن أشير إلى إرنستو فالفيردي الذي نثق فيه تمامًا.

قرار بارتوميو بالاحتفاظ على خدمات فالفيردي في برشلونة يعد مخالفاً للجماهير والتي طلبت من قبل إقالته وتعيين مدرب آخر.

وتابع رئيس برشلونة عن فالفيردي:لقد فزنا باللقب مرة أخرى بتفوق لا يمكن إنكاره قبل ثلاث جولات من الانتهاء من البطولة، للفوز بالجوائز ميزة استثنائية، قل ما يقوله أولئك الذين يحاولون التخلص منه.

وأكمل بارتوميو:ولهذا السبب أريد أن أؤكد أمام مجلس الشيوخ الفخر الذي أشعر به في هذا الفريق وترؤس هذا النادي،يجب أن نشعر بالفخر ببرشلونة وما الذي نواجهه في ملاعبنا وما نحن نفعل خارج الملاعب.

وأضاف بارتوميو:جزءًا كبيرًا من الكاتالونيين يشعرون بعدم الرضا لأننا اعتدنا على الفوز بعدما كانت لدينا آمال كبيرة في الفوز بدوري الأبطال والهزيمة في أنفيلد جاءت بعد نتيجة ممتازة في ملعبنا.

وبعث الرئيس برسالة إلى الجماهير قبل المباراة النهائية يوم السبت في إشبيلية ضد فالنسيا: أريد أن أجري دعوة بالإجماع للتركيز على نهائي كأس ولا يمكننا التقليل من هذا اللقب.

وختم بارتوميو تصريحاته: كل هذا ، أعتقد أن الموسم كان جيدًا للغاية ، في انتظار نتائج كأس ملك إسبانيا يوم السبت ضد فالنسيا.

سولشاير يصدم برشلونة في الصفقة الكبرى

وجه سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، صدمة لنادي برشلونة في صفقة التعاقد مع المهاجم المنتظر.

وبحسب ما نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، فإن النرويجي أولي سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد استقر على ضم جريزمان لقيادة هجوم الشياطين الحمر بجوار ماركوس راشفورد في الموسم المقبل.

وتابعت الصحيفة أن مانشستر يونايتد ينافس عدة فرق ضمنها برشلونة لضم جريزمان في فترة الانتقالات الصيفية.

وكان جريزمان أعلن في الأسابيع الماضية رحيله عن صفوف أتلتيكو مدريد في الفترة المقبلة بعد 5 سنوات بصفوف الروخي بلانكوس.

ويملك جريزمان عروض من بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وبرشلونة علما بأن قيمة انتقاله تقدر بـ120 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده بداية من يوليو المقبل

رئيس برشلونة يوجه قوية رسالة إلى فالفيردي

عاد رئيس نادي برشلونة، غوسيب ماريا بارتوميو، ليؤكد دعمه لمدرب الفريق الأول لكرة القدم، إرنستو فالفيردي، مشيراً إلى أنه يحظى بكل ثقة المؤسسة، لكنه أقر في نفس الوقت بأن هذا الأمر لن يمنع "انتقاد الذات" داخل النادي.

وفي اجتماع مجلس الإدارة اليوم الخميس، أبرز بارتوميو أن فالفيردي "يحظى بثقتنا التامة".

وشجع رئيس "البرسا"، المشجعين على دعم الفريق في نهائي كأس ملك إسبانيا المقرر بعد غد السبت أمام فالنسيا، مضيفاً "لا يمكننا أن ننتقص من قيمة هذا اللقب".

وقال: "بعد الكأس نستطيع تحليل الأمور واستخلاص الاستنتاجات" حول الموسم.

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وأضاف: "تاريخنا يحمل في طياته انتصارات وهزائم، لحظات جيدة وأخرى سيئة. البرسا ناد معتاد على المثابرة، لذلك أود أن أعرب عن شعوري بالفخر بالفريق"، مذكراً أن برشلونة توج بالليغا وبلغ نهائي كأس الملك ووصل لنصف نهائي "التشامبيونز ليغ".

ومع ذلك، أعرب عن تفهمه إزاء "وجود شعور بالإحباط بين المشجعين والأعضاء وكذلك اللاعبين والجهاز الفني"، معتبراً أن هذا قد يعود لأن "البرسا" معتاد على الفوز منذ عام 2014.

توتنهام يخطط لضم نجم برشلونة في الصيف

وضع نادي توتنهام الإنجليزي، البرازيلي مالكوم لاعب فريق برشلونة الإسباني هدفا له في الصيف المقبل، لتدعيم صفوف الفريق.

وفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، بدأ توتنهام مفاوضاته بالفعل مع برشلونة لضم مالكوم في انتقالات الصيف.

وكان بوروسيا دورتموند قد تقدم بعرض للبارسا من أجل مالكوم، وآرسنال كذلك مهتم بضمه.

وأختتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن برشلونة لن يسمح برحيل مالكوم بمبلغ يقل عن 40 مليون يور

عاجل.. برشلونة يضم صفقته الثانية

أعلنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني اليوم الخميس عن إتمام التعاقد مع موهبة هولندية شابه من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

ونشر النادي الهولندي بيان عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت كتب فيه أن برشلونة حصل على توقيع لودوفيت ريس صاحب الثمانية عشر عامًا بعقد طويل الامد.

وأكدت صحيفة " سبورت " الإسبانية أن إنتقال اللاعب سيكون لمدة خمسة مواسم مقابل سبعة ملايين يورو ومن المنتظر أن يتم حسم موقفه من المشاركة مع الفريق الأول أو الإنضمام للرديف بعد عرضه على المدرب فالفيردي.

وكان اللاعب قد شارك مع فريقه الهولندي في 50 مباراة ولعب معهم منذ العام 2017 وقت أن كان عمره سبعة عشر عاماً ضد هيركوليس وسجل أول أهدافه في شباك سبارتا روتردام ويعتبر ثاني أصغر لاعب في تاريخ ناديه يسجل أهداف في بطولة الدوري الهولندي الممتاز.

برشلونة يخون فالفيردي ويستقر على مدربه الجديد

فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل عن مدرب برشلونة الإسباني الجديد، والذي من المتوقع أن يخلف أرنستو فالفيردي في القيادة الفنية للفريق الكتالوني.

وقال موقع "Sport Bible"، أن برشلونة يريد تعيين ﻣﺎﻭﺭﻳﺴﻴﻮ ﺑﻮﺗﺸﻴﺘﻴﻨﻮ المدير الفني لتوتنهام هوتسبير الإنجليزي كمدرب للنادي خلفًا لفالفيردي بعد نهائي دوري أبطال أوروبا، رئيس البلوجرانا بارتوميو يجهز هذه المفاجأة للباسكي.

وأشارت تقارير صحفية سابقة، إلى أن برشلونة سيتخذ قراره النهائي بشأن استمرار فالفيردي أو رحيله عن البرسا عقب نهائي كأس ملك إسبانيا السبت المقبل.

برشلونة يحسم صفقة مميزة

كشف تقارير صحفية إسبانية، إلى أن برشلونة الإسباني بات قريبًا من اكمال إجراءات التعاقد مع اليافع الهولندي لودوفيت ريس.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، بأن ريس سيصل خلال هذا الأسبوع للفريق الكتالوني من أجل اجتياز الفحوص الطبية الروتينية قبل توقيع عقد مع الفريق يمتد لـ5 مواسم.

وأضافت الصحيفة بأن الهولندي ريس سيكون مبدئياً مع الفريق الرديف إلا أن كشافي الفريق الإسباني استبعدوا فكرة اكماله الموسم في الفريق الثاني نظراً لإمكانياته المميزة في خط الوسط.

ويلعب ريس، من أصل سلوفاكي، في فريق غرونينغن كما أنه لاعب دولي هولندي لمنتخب أقل من 19 عاماً.

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

تقام يوم السبت المقبل الموافق الخامس والعشرين من شهر مايو المقبل مباراة برشلونة ضد فالنسيا والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد بينتو فيامارين لحساب مباريات ذهاب الدور النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وكان برشلونة قد أطاح في طريق الوصول إلى المباراة النهائية بفريق نادي إشبيلية من الدور ربع النهائي بنتيجة ستة أهداف مقابل ثلاثة حيث خسر ذهاباً بهدفين مقابل لا شيء على ملعب رامون سانشيز بيزخوان قبل أن يتمكن من الفوز إياباً بستة أهداف مقابل هدف يتيم.

وفي الدور نصف النهائي عبر رفقاء ليونيل ميسي عقبة الملكي ريال مدريد بعد التعادل ذهاباً على ملعب الكامب نو بهدف لكل فريق والفوز إياباً على ملعب سانتياجو بيرنابيو بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ليتصل كتيبة البلوجرانا إلى المشهد الأخير بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة بمجموع اللقائين.

في المقابل وصلت خفافيش فالنسيا إلى المباراة النهائي بعد الفوز على خيتافي في ربع النهائي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بمجموع اللقائين حيث خسر الفريق ذهاباً على ملعب كولسيو الفونسو بيريز بهدف مقابل لا شيء قبل أن يتمكنوا من تحقيق الفوز على ملعب ميستايا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفي الدور ما قبل النهائي عبر رفقاء باريخو إلى المشهد الختامي بتخطيهم عقبة ريال بيتيس بالتعادل الإيجابي ذهاباً بهدف لكل فريق على ملعب ستاد فيامارين والفوز إياباً على ملعب ميستايا بهدف واحد مقابل لا شيء.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.