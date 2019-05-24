رياضة | عاجل.. الخطيب يحدد موقف الأهلي من استكمال الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الخطيب يحدد موقف الأهلي من استكمال الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي اجتماعا مطولًا بعد ظهر اليوم مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للتشاور حول موقف النادي من مواعيد المباريات المتبقيه من بطولة الدوري والتي أعلن عنها اتحاد الكرة مؤخراً وأثارت جدلًا كبيرًا بين معظم الأندية لاسيما وإنها لم تراع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسه سواء في المقدمة أو بين الأندية التي تصارع من أجل الهروب من الهبوط.

خلال الأجتماع شرح سيد عبد الحفيظ رؤية الجهاز الفني بشأن المواعيد المشار إليها وتطرق الحديث إلى قراءة كاملة في جدول الدوري هذا الموسم ومواعيد مباريات الأهلي وتعاون النادي في الكثير من الأوقات لنجاح المسابقه وموافقته على اداء مباراة كل ٧٢ ساعة طوال ثمان مباريات وأيضًا عدم تعقيب الأهلي على قرارات التأجيل المتكررة للمساعدة على تهدئة الأجواء ونجاح المسابقة.

وانتظارًا لأطلاع الكل بمسئولياته لتحقيق العدالة بين الأندية المتنافسة قبل ختام البطولة، أيضًا جاء في قراءة مواعيد المباريات المتبقية الترتيب الذي جرى بالمخالفة لقواعد اللعب النظيف واداء جميع الفرق لمبارياتها في اجواء مماثلة تماشيًا مع مبدأ المنافسة الشريفة.

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كما تطرق الاجتماع إلى الاهتمام الواضح من جانب اتحاد الكرة بتحديد موقف الهابطين دون الأخذ في الحسبان تأثير الترتيب الخاص باقامة مبارياتهم الأخيرة على تحديد هوية بطل الدوري وهو ما يتنافى مع تحقيق العدالة في المنافسة.

وشهدت الجلسة بين رئيس الأهلي ومدير الكرة والتي استمرت قرابة الساعتين إلى الضرر البالغ الذي سوف يلحق بكل الاندية حال تأجيل بعض المباريات لما بعد كأس الأمم الأفريقية (٦٠ يومًا) الأمر الذي يعوق الترتيب لفترات الاعداد للموسم الجديد وكذلك التعاقد مع لاعبين جدد وتسويق أخرين وأيضًا الضرر الذي سوف تدفع ثمنه الأندية المصرية التي ستشارك في البطولات الافريقية بعد نهاية مسابقة الدوري بأيام معدودة وهي فترة لاتكفي لعملية الاحلال والابدال التي تقوم بها كل الاندية مع نهاية كل موسم.

هذا وتستمر المشاورات بين الكابتن محمود الخطيب ومدير جهاز الكرة في جلسة تكميلية بعد ظهر غدًا يعقبها رفع الأمر لمجلس الادارة لأتخاذ القرار الذي يحفظ حقوق النادي.