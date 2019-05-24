رياضة | الكانوي والكياك مع الكبار في كأس العالم ببولندا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكانوي والكياك مع الكبار في كأس العالم ببولندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق منتخب الكانوى والكياك المصرى نتائج رائعة فى المرحلة الاولى من بطولة كأس العالم المقامة حاليا فى بولندا . وتمكن احمد البدويهى و مؤمن مهران من التأهل الى نصف النهائي لسباق 200 متر للقارب الزوجى . Advertisements بينما استطاع لاعب الباراكانوى احمد نجيب الصعود إلى نهائي (B) وليضمن بذلك الحصول على نقاط ودخول الترتيب . وتقام منافسات نهائي الباراكانوى السبت وايضا نصف النهائي . ويلعب غدا الجمعه احمد البدويهى ومؤمن مهران سباق 500 متر فردى وزوجى .

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