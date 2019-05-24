رياضة | مصطفى محمد يظهر في الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفى محمد يظهر في الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك والمعار لطلائع الجيش على التواجد بمران الفريق المقام حالياً بملعب النادي. وحرص اللاعب على الحضور للمران من أجل مؤازرة زملائه قبل لقاء نهضة بركان المغربي الأحد المقبل في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية. وخسر الزمالك أمام نهضة بركان في مباراة ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية بهدف نظيف ويحتاج للفوز 2-0 للتتويج باللقب.

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