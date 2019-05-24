رياضة | موعد سفر الزمالك إلى الإسكندرية استعدادا لمباراة بركان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد سفر الزمالك إلى الإسكندرية استعدادا لمباراة بركان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك السفر إلي الإسكندرية عصر غد الجمعة للدخول في معسكر مغلق استعدادا للقاء نهضة بركان في إياب نهائى الكونفدرالية الإفريقية المقرر له يوم الأحد المقبل بملعب الجيش ببرج العرب .

ومن المنتظر أن يخوض الفريق الأبيض تدريبه مساء غد في برج العرب .

وخسر الزمالك أمام نهضة بركان في مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية بهدف نظيف ويحتاج للفوز 2-0 للتتويج باللقب.