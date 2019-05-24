انت الان تتابع هاني أبو ريدة يكلف شوبير بحل أزمة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم أحمد ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:١٦ م

أحمد شوبير Advertisements

قرر هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد وعضوية أحمد مجاهد وسيف زاهر وعصام عبدالفتاح أعضاء مجلس الإدارة وإيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني الأول، للاستماع إلى مقترحات ووجهات نظر عامر حسين رئيس لجنة المسابقات والأندية المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز، وذلك للتوصل إلى أنسب الطرق لإنهاء المسابقة بما يخدم مصلحة المسابقة والأندية المشاركة، ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها في الواحدة ظهر غد الجمعة.

ويتمسك نادي بتروجت بشكل قاطع بعدم استبدال أية مباراة للفرق الأخرى تطبيقا لمبدأ المنافسة النزيهة، ووفقا لترتيب جدول الدوري يجب أن يلعب نادي المقاولون مباراته ضد الأهلي في بطولة الدوري أولا قبل مواجهة بتروجت، وأيضًا لعب المباريات المؤجلة لفريق الزمالك أمام حرس الحدود والجونة قبل لعب الأسبوع 34. جاء ذلك