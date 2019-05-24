إيطاليا تعبر المكسيك والسنغال تقسو على تاهيتي

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تحرير:علي الزيني ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٩ م

منتخب ايطاليا

حقق منتخب إيطاليا فوزًا ثمينًا على نظيره المكسيكي، بهدفين لهدف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاديون جوسير، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لدور المجموعات، بالمجموعة الثانية لبطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم تحت 19 عامًا، المقامة حاليًا في بولندا، ليحصد منتخب الأتزوري، أول ثلاث نقاط له في مشواره بالمجموعة التي تضم منتخبي اليابان والإكوادور، ويلتقيان في الجولة ذاتها في وقت لاحق من اليوم على ستاديون زديسلاف كشيزكوفياك.

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المنتخب الإيطالي، كان صاحب التقدم عن طريق ديفيد فراتيسي في الدقيقة الثالثة، وفي الدقيقة 37 أدرك روبيرتو ديلاروزا، هدف التعادل لمنتخب المكسيك، قبل أن يخطف لوكا رانييري هدف الفوز للأزوري في الدقيقة 67. وعلى ملعب أرينا لوبلين، استهل منتخب السنغال الذي يقع في المجموعة الأولى، مسيرته في المونديال، بالفوز