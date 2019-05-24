انت الان تتابع القيعي لـ«أبو ريدة»: «يا ترتبها يا تسيبها» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٧ م

عدلي القيعي

فتح عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، النار على اتحاد الكرة المصري برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، قائلا: «واضح إن جملة تمضي الأمور كما هو مخطط لها عجباهم، وكأن اتحاد الكرة فوجئ بتنظيم بطولة الأمم الإفريقية». وأضاف القيعي، خلال حلقة اليوم الخميس، من برنامج «ملك وكتابة» الذي يقدمه على قناة الأهلي، قائلا: «نحن ننادي اتحاد الكرة منذ شهرين باحترام جدول الدوري والالتزام به، لكن لم يحدث ذلك، وأكدوا لنا أن الدوري المصري يدار بعبارة عليا الطلاق».

واستمر في حديثه: «لو قام أي مسؤول عن الكرة في العالم بالاطلاع على تفاصيل الدوري المصري، لقضى عليه وقرر إلغاءه، لأنه يُلعب خارج الملعب أكثر من داخله، ولو كانت المنافسة به في الملعب فقط، لحسمه الأهلي منذ 3 أسابيع». وأكمل: «مشاكل الدوري المصري لا تنتهي ويتم تداولها يوميًا، ولم يعد أحد