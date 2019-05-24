انت الان تتابع ميدو لجاريث بيل: لديك أموال كثيرة.. عد إلى توتنهام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٣ مايو ٢٠١٩ - ١١:٤٩ م

ميدو

نصح أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، الويلزي جاريث بيل، جناح نادي ريال مدريد السابق، بالعودة إلى ناديه السابق توتنهام الإنجليزي، وعدم النظر فقط للأموال في تلك الفترة. وأوضح ميدو، خلال تصريحاته في إذاعة "توك سبورت" الإنجليزية، أن السبيرز يمر بفترة بناء مشروع جيد منذ سنوات، بقيادة الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني، وأنه يطالب "بيل" بالانضمام إلى هذا المشروع واللعب لفريقه السابق لمدة 4 سنوات جديدة أو أكثر ستضيف إليه الكثير.

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وتابع: «جاريث بيل لديه حاليًا أموال كثيرة يجب عليه النظر لمستقبله كلاعب كرة من منظور آخر بعيدًا عن الأمور المادية، لأنه في حاجة للدعم الجماهيري وشعوره بأن هناك مشجعين يحبونه، وهذا ما سيحدث له مع الفريق اللندني، ويمكنه من العودة لتقديم أفضل مستوياته من جديد». واستمر في حديثه: «أعرف