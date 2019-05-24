الامارات | أحمد سعيد يُرزق بـ «حمدان»

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعيد يُرزق بـ «حمدان» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رُزق المشرف العام على فريق الكرة بنادي الجزيرة، أحمد سعيد، بمولود جديد سماه (حمدان)، وتلقى سعيد تهنئة إدارة شركة الكرة والجهازين الفني والإداري ولاعبي الفريق، والكثير من أصدقاء الوسط الرياضي. [email protected] طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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