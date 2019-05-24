الامارات | يعقوب البلوشي: الانتقال إلى النصر يختصر طريقي للمنتخب

شكرا لقرائتكم خبر عن يعقوب البلوشي: الانتقال إلى النصر يختصر طريقي للمنتخب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب اتحاد كلباء، يعقوب حسن البلوشي، أن انتقاله إلى النصر بداية من الموسم المقبل، سيختصر طريقه للانضمام إلى المنتخب الوطني، واصفاً ترشحه لجوائز لجنة دوري المحترفين، على الرغم من عدم الفوز بإحداها بـ«النقطة المضيئة» في مسيرته الكروية، متمنياً أن يعزّزها بالأداء والعطاء المثمرين، وأن يظهر بصورة أفضل مع نادي النصر الذي أتم التعاقد معه.

وقال البلوشي، لـ«الإمارات اليوم»: «إنه وضع في حساباته الانضمام للأبيض قبل بطولة آسيا الأخيرة، لكنه لم يوفق في ذلك». «الإمارات اليوم» التقت البلوشي، الذي أشاد بالدعم والاهتمام الذي لقيه من قبل إدارة وجمهور فريقه السابق اتحاد كلباء، الأمر الذي مهّد وصوله إلى مستواه الحالي.

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