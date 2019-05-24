الامارات | مارفيك يطلب الاستعانة بمساعد سعودي في الجهاز الفني للمنتخب

شكرا لقرائتكم خبر عن مارفيك يطلب الاستعانة بمساعد سعودي في الجهاز الفني للمنتخب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة «الرياضية» السعودية، أمس، أن مدرب منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم، الهولندي فان مارفيك، يرغب في الاستعانة بالمدرب السعودي حمد اليامي، ضمن الطاقم الفني المساعد له في «الأبيض» الذي تولى تدريبه أخيراً استعداداً للمرحلة المقبلة للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستسحب قرعتها في يوليو المقبل، وتحديداً بعد نهاية التصفيات التمهيدية للمنتخبات الأقل تصنيفاً التي ستلعب في شهر يونيو.

وذكرت الصحيفة السعودية أن المدرب الهولندي كان قد طلب انضمام اليامي إلى طاقمه، بعد المباراة الودية التي جمعت «الأبيض» مع نظيره السعودي في العاصمة أبوظبي، مارس الماضي، وقالت: «مارفيك طلب انضمام اليامي إلى طاقمه بعد تلك المباراة، قبل أن يجمعهما اتصال هاتفي في الأيام التي تلت المباراة».

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يذكر أن المدرب الهولندي كان قد اجتمع الثلاثاء الماضي مع نائب رئيس اتحاد الكرة، رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، عبدالله ناصر الجنيبي، وناقش الاجتماع الذي حضره الأمين العام لاتحاد الكرة محمد عبدالله هزام الظاهري، وأعضاء الجهاز الفني المساعد، متطلبات المرحلة المقبلة للمنتخب والمعسكرات الإعدادية والمباريات الودية التي سيخوضها في فترة الإعداد التي ستقام على مرحلتين.

ومن المقرر أن تقام تحضيرات «الأبيض» على فترتين، إذ ستقام الأولى من 13 إلى 22 يوليو المقبل في أوروبا، فيما ستقام المرحلة الثانية من المعسكر والذي سيتم تحديد مكانه لاحقاً خلال الفترة من 24 أغسطس إلى 10 سبتمبر التي سيتخللها خوض مباراتي الجولة الأولى والثانية من التصفيات يومي 5 و10 سبتمبر 2019.