الامارات | عمران عبدالله يهوى رياضة المشي

شكرا لقرائتكم خبر عن عمران عبدالله يهوى رياضة المشي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف أمين السر المساعد السابق في اتحاد الكرة، عمران عبدالله، أنه يهوى ويمارس رياضة المشي باستمرار. وقال لـ«الإمارات اليوم» إنه وجد راحته في الرياضة، وإنها أصبحت تجري في دمه، بعدما خدم في المجال الرياضي لنحو 35 عاماً. Ø·Ø¨Ø§Ø¹Ø© Ù�ÙŠØ³Ø¨ÙˆÙƒ ØªÙˆÙŠØªØ± Ù„ÙŠÙ†ÙƒØ¯ÙŠÙ† Pin Interest Ø¬ÙˆØ¬Ù„ + Whats App

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