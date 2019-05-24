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الامارات | عمران عبدالله يهوى رياضة المشي

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الامارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف أمين السر المساعد السابق في اتحاد الكرة، عمران عبدالله، أنه يهوى ويمارس رياضة المشي باستمرار. وقال لـ«الإمارات اليوم» إنه وجد راحته في ، وإنها أصبحت تجري في دمه، بعدما خدم في المجال الرياضي لنحو 35 عاماً.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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