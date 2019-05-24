الامارات | معاذ: راشد علي مثال للحارس المحترف

شكرا لقرائتكم خبر عن معاذ: راشد علي مثال للحارس المحترف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب حراس مرمى الوحدة عمار معاذ، إن حارس مرمى الفريق راشد علي، مثال حي للحارس المحترف الذي يطبق كل أوجه الاحتراف بحذافيرها منذ انضمامه إلى الوحدة قبل ثلاث سنوات.

وتألق الحارس راشد علي، في مباراة فريقه أمام الاتحاد السعودي يوم الثلاثاء الماضي، التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة بجدة في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، التي انتهت بتعادل الفريقين بهدف واحد لكل منهما، ومحافظة الوحدة على تصدره المجموعة برصيد 13 نقطة ـ تاركاً المركز الثاني للاتحاد برصيد 11 نقطة، بعد أن ضمن الفريقان التأهل رسمياً قبل المباراة إلى دور 16 للمسابقة القارية.

وجذب راشد الأنظار بعد تألقه اللافت أمام 30 ألف متفرج اكتظت بهم مدرجات استاد الجوهرة المشعة، وشجعوا فريقهم بحماسة كبيرة طوال المباراة، أملاً في رد الاعتبار من الخسارة الثقيلة ذهاباً بأبوظبي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد من ناحية، والقفز على صدارة المجموعة وانتزاعها من الوحدة من جهة أخرى.

وقال عمار معاذ لـ«الإمارات اليوم»: «أعتقد أن راشد علي من الحراس الممتازين في دورينا، ويملك الكثير من المميزات التي تصب في النهاية لمصلحة فريق الوحدة، الذي باتت حراسة مرماه في أيد أمينة، بعد تألق زميله محمد حسن، ووجوده في المنتخب الوطني خلال الفترة الأخيرة عن جدارة واستحقاق».

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وأضاف «تألق راشد في مباراة الاتحاد السعودي لفت الأنظار بالفعل، وتعامل بهدوء وخبرة كبيرة مع مجريات اللقاء في الكرات التي وصلته، ولم يرهب الجمهور الغفير الذي ملأ استاد الجوهرة المشعة، والتقط كل الكرات العالية التي وصلته، وكان دائم التوجيه لزملائه المدافعين من الخلف، وأشاع جواً من الثقة في نفوسهم، واستحق أن يكون أحد نجوم المباراة».

وأشار معاذ إلى أن راشد من الحراس الذين يحب المدربون التعامل معهم، خصوصاً وهو يطبق الاحتراف بحذافيره، فهو يتدرب بجدية واضحة، ليكون رهن إشارة المدير الفني في أي وقت، ولا يتذمر أبداً عندما لا يجد نفسه في تشكيل الفريق الأساسي مهما طالت مدة الانتظار، ويحرص على تشجيع زميله الشامسي قبل نزوله المباريات، ناهيك عن أنه دائم الابتسامة، ويتسم بالهدوء، وصديق لكل زملائه.

من جانب آخر، يؤدي فريق الكرة بنادي الوحدة تدريبه الأساسي في 10 مساء اليوم، استعداداً لمواجهة العين في ديربي العاصمة الذي يقام في الجولة الـ26 والأخيرة من منافسات دوري الخليج العربي، والتي يتحدد على ضوئها موقف الفريق من احتلال المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة، والذي يؤهله للمشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، في ظل احتلاله المركز الخامس برصيد 43، فيما يحتل منافسه العين المركز الثالث برصيد 46 نقطة.

ويفتقد العنابي لاعب خط الوسط البرازيلي المتألق ليوناردو، لسفره إلى بلاده لظروف خاصة، وإيقافه عن المباراة لحصوله على ثلاث بطاقات صفراء.