الامارات | 21 هدفاً في 3 مباريات بدورة التسامح الرياضية

شكرا لقرائتكم خبر عن 21 هدفاً في 3 مباريات بدورة التسامح الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت خماسيات كرة القدم ضمن بطولة التسامح الرياضية، التي تقام في العين، تحت رعاية الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، غزارة تهديفية بلغت 21 هدفاً في ثلاث مباريات فقط جرت أول من أمس على الصالة البنفسجية بنادي العين.

وفي المباراة الأولى ضمن المجموعة الثانية تغلب فريق الجالية المغربية علي أياكس 4-1 سجل منها حسان الكمرة ثلاثة أهداف (هاترك)، وأضاف أيمن رزوق الهدف الرابع، وبالمقابل أحرز مبارك حسن هدف أياكس الوحيد.

وفي المجموعة الأولى حقق فريق شركة الريس للمقاولات، فوزه الثاني على العين سيتي 4-2، وأحرز أهداف المقاولات محمد محرم سعيد (هاتريك)، ومؤيد خلف، فيما سجل ثنائية العين سيتي أحمد شحدة، وعلي جمعة. واختتمت مباريات الأمسية بمواجهة غاية في الإثارة والندية، حيث فاز التعاون على الاتحاد 6-4، وسجل سداسية التعاون كل من باسل نجم، وسعيد عمر، ومبارك خالد، وعبدالرحمن عمر، ويوسف عصري، وعبدالرحمن جمال، وأحرز للاتحاد وليد عبدالله، وعلي هلال، وعلي سعود (هدفان).