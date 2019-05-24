الامارات | عمر آل علي: أستمتع بمشاهدة البطولات الرمضانية بعيداً عن الصافرة

شكرا لقرائتكم خبر عن عمر آل علي: أستمتع بمشاهدة البطولات الرمضانية بعيداً عن الصافرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الحكم الدولي في كرة القدم، عمر آل علي، أنه يحرص على الاستمتاع بمشاهدة بعض البطولات الرمضانية، مثل بطولة ند الشبا الرياضية «ناس»، وبطولة الشارقة الرياضية وغيرهما، وذلك بعيداً عن صافرة التحكيم، مشيراً إلى أنه يحب الوجود في مثل هذه الفعاليات الرياضية في رمضان، من أجل تجديد نشاطه بعيداً عن الروتين العادي، مشدداً على أنه رغم سفره الكثير في رمضان للمشاركة في إدارة المباريات يبعده عن أسرته، فإنه يجد متعة في اللحظات التي يقضيها مع أفراد عائلته في رمضان وعلى مائدة الإفطار، مشيراً إلى أن والده وأخوانه يتحدثون معه حول قراراته التحكيمية خلال قيادته للمباريات المختلفة ورأيهم في أدائه التحكيمي، وأن الجلسة تتحول إلى نقاش رياضي في قراراته التحكيمية، مؤكداً أن (الثريد) تعدّ الوجبة المفضلة بالنسبة له.

وقال عمر آل علي، لـ«الإمارات اليوم»: «من اللحظات الجميلة على مائدة إفطار رمضان الجلوس مع الأهل والأصدقاء وهي اجواء عائلية واجتماعية مميزة، وهذا الأمر يعد من الأشياء المحببة بالنسبة لي، كما أحرص دائماً على حضور بعض البطولات والدورات الرمضانية الكبيرة، بهدف الاستمتاع والخروج من أجواء إدارة المباريات الرسمية بالنسبة لي كحكم».

وعما إذا كانت الجلسة في المنزل وسط العائلة تتحول إلى نقاش رياضي بشأن قراراته التحكيمية في المباريات، أوضح عمر آل علي: «والدي وأخوتي دائماً يتحدثون معي عن قراراتي التحكيمية بعد إدارة أي مباراة، إذ يدور النقاش عما إذا كنت موفقاً في إدارة المباراة أم لا، ويتطرقون عن الأسباب في حال اخفق في إدارة المباراة».

وشدد عمر آل علي، على أن عائلته، خصوصاً والديه، يقفون معه دائماً بالدعاء له.

وكشف آل علي عن أنه رغم أنه لم يسبق له أن قاد مباراة وهو صائم، فإنه يمارس الرياضة خلال شهر رمضان بشكل دائم قبل الإفطار، للمحافظة على ليقاته البدنية، كون أنه كحكم لابد أن يكون جاهزاً باستمرار.

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وعن الأصدقاء المقربين من الحكام والرياضيين الذين يحرص على الالتقاء بهم والتواصل معهم خلال شهر رمضان، قال آل علي: «أحرص على التواصل مع أصدقاء الدراسة والعائلة، إذ تكون معظم الأحيان جلسات في المجلس أو تبادل الزيارات».

وبخصوص استعداداته للموسم المقبل، أكد عمر آل علي، أنها ستبدأ قبل شهر من المعسكر الخارجي السنوي، الذي يقام للحكام، وذلك ضمن تحضيرات قضاة الملاعب للموسم الكروي الجديد.

ويعد عمر آل علي من الحكام الشباب الصاعدين الذين قدموا مستوى تحكيمياً متطوراً في الفترة الماضية، ويعد من ثمار مشروع حكام المستقبل، الذي ينظمه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للحكام الشباب المتميزين في القارة الصفراء.

وعن طموحاته المستقبلية في مجال التحكيم، أكد عمر آل علي، أن طموحه كبير وهو مواصلة الإبداع للحكام الإماراتيين على صعيد المشاركات الخارجية في أقوى البطولات على مستوى الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم.

عمر آل علي:

«والدي وأخوتي دائماً يتحدثون معي عن قراراتي التحكيمية بعد إدارة أي مباراة».