الامارات | نادي الشارقة للصحافة يناقش أخلاقيات التنافس الرياضي

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الشارقة للصحافة يناقش أخلاقيات التنافس الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناقشت جلسة «الرياضة.. وثقافة التعامل مع الخصم»، التي نظمها نادي الشارقة للصحافة، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أول من أمس، في مسرح المجاز بالشارقة، الأخلاقيات والروح الرياضية التي يجب أن يتحلى بها أطراف المنظومة الرياضية، وكيفية نشر الوعي بالمفاهيم والمبادئ التي من شأنها خلق التنافس الإيجابي الرياضي.

حضر الجلسة رئيس مجلس الشارقة للإعلام الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، ورئيس مجلس الشارقة الرياضي الشيخ صقر بن محمد القاسمي، ورئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، ومدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة طارق سعيد علاي، وأمين عام مجلس الشارقة للإعلام حسن يعقوب المنصوري، والأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، والأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة خالد عيسى المدفع، وعدد من كبار المسؤولين والإعلاميين.

وتحدث في الجلسة الخامسة من المجلس الرمضاني الذي ينظمه النادي بالشراكة مع هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، ونائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة محمد جمعة بن هندي، والمدرب ولاعب كرة القدم السابق السعودي سامي الجابر، وأدار الجلسة الإعلامي أسامة الأميري.

وتقدم المشاركون في الجلسة بالتهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة فوز نادي الشارقة بدرع دوري الخليج العربي.