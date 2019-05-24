الامارات | «شرطة دبي» و«السيلساو» في قمة نصف نهائي «سباعيات مكتوم»

شكرا لقرائتكم خبر عن «شرطة دبي» و«السيلساو» في قمة نصف نهائي «سباعيات مكتوم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضرب حامل اللقب فريق «شرطة دبي» موعداً في العاشرة والربع مساء اليوم، مع فريق «السيلساو» في أولى وأقوى مواجهات نصف نهائي «سباعيات مكتوم» الكروية المقامة حالياً على ملاعب نادي ضباط شرطة دبي، وتختتم بعد غد. وكان فريق شرطة دبي قد تخطى «جوردن» بواقع «4-3» في ربع النهائي، في حين احتاج «السيلساو» لركلات الحظ الترجيحية للفوز على «أصباغ ناشيونال» بواقع «9-8»، بعد التعادل الإيجابي «4-4».

وسجل هذا الدور مواصلة الوافد الجديد فريق «المقام» سلسلة مفاجآته ببلوغ المربع الذهبي، عقب فوزه بخماسية نظيفة على «الجوكر»، أحد أبرز الأسماء التي رشحت للقب النسخة التاسعة، ليواجه في نصف النهائي، بطل نسختي 2013 و2014 فريق «الاتحاد الرياضي للجامعات» الذي نجح بدوره في عبور دور الثمانية بفوزه على «داناتا» بنتيجة «2-1».

وجاءت أهداف «شرطة دبي» عبر مهند الطاهر «هاتريك» ومحمد طالب، فيما سجل لـ«جوردن» خليفة الفلاسي، وأحمد الحمادي، ومحمود قاسم بالخطأ في مرمى شرطة دبي.

وفي الثانية، أكد «المقام» أنه رقم صعب في البطولة في ظل السعي للمنافسة على اللقب، عقب تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء «الجوكر» والفوز عليه بخماسية نظيفة.

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وجاءت أهداف المقام عبر سوبر هاتريك لمحمد سعيد، قبل أن يضيف يوسف محمد الهدف الخامس. وفي المباراة الثالثة، سجل للاتحاد الرياضي محمد سلامة، وعماد بالمسعود، ولـ«داناتا» عادل شنبيه. وفي اللقاء الرابع، سجل لـ«السيلساو» محمد علي (هاتريك)، وعلي يعقوب، ولـ«أصباغ ناشيونال» عبدالصمد، ماركو، مهند أحمد وعبدالرحيم بازور.

وقال مدرب فريق «شرطة دبي» محمد قاسم في تصريحات صحافية: «الفوز على فريق كبير ينعكس إيجاباً في بث الروح الإيجابية ضمن الفريق لمواصلة مشوار الدفاع عن اللقب». وأوضح أن لقاء فريقه وجوردن جاء بمستوى عالٍ من الأداء، خصوصاً على صعيد النزعة الهجومية، مشيراً إلى أن تقدم «شرطة دبي» السريع في الشوط الأول بهدفين دون رد كان كفيلاً في حسم الأمور بصورة مبكرة.

مجد علي: تخطينا فريقاً كبيراً

قال مدرب فريق «المقام»، مجد علي، إن «سر التفوق طوال مراحل المباراة على الجوكر، يكمن في نجاح لاعبي المقام في السيطرة على مفاتيح لعب المنافس وإبطال خطورتها، بالإضافة إلى تألق حارس المرمى». وتابع: «تخطينا فريقاً كبيراً، والروح الجماعية والأداء الرجولي كانا وراء الفوز والتأهل».