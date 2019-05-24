الامارات | جاسم هيكل ينال الماجستير

شكرا لقرائتكم خبر عن جاسم هيكل ينال الماجستير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نال عضو مجلس إدارة اتحاد الشراع، ونادي الفجيرة للشطرنج، جاسم هيكل أول من أمس شهادة الماجستير من أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية. وقال لـ«الإمارات اليوم» إنه يتطلع لترجمة مكاسب الشهادة في خدمة المجتمع. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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