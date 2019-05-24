الامارات | البطولات الرمضانية تخدم لاعبي خورفكان وحتا

شكرا لقرائتكم خبر عن البطولات الرمضانية تخدم لاعبي خورفكان وحتا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد رياضيون أن البطولات الرمضانية لكرة القدم تصب في مصلحة أندية الدرجة الأولى، خصوصاً الصاعدة حديثاً إلى دوري الخليج العربي، مقارنة بالأندية الحالية في «المحترفين».

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»، إن «انتهاء موسم أندية الدرجة الأولى في أبريل الماضي، فتح الباب أمام لاعبي فريقي خورفكان وحتا المتأهلين إلى الأضواء، للحصول على فرص إضافية في استمرارية اللعب بعيداً عن الضغوط، خصوصاً اللاعبين الذين لم يحظوا مع أنديتهم بخوض مباريات كافية خلال الموسم، وهو ما حُرم منه نظراؤهم من لاعبي الأندية في دوري الخليج العربي في ظل عدم انتهاء الموسم بعد».

وأوضحوا أن «مكاسب عدة قدمتها الدورات الرمضانية للاعبي ناديي خورفكان وحتا اللذين نجحا في الصعود للمحترفين، من أبرزها اكتساب خبرات الاحتكاك مع نجوم سبق لهم اللعب مع المنتخب الوطني، وصولاً لفرص إضافية على صعيد الإعداد البدني التي كان يمكن لها أن تتأثر سلباً في ظل الانقطاع الطويل بين نهاية دوري الدرجة الأولى في شهر أبريل الماضي، والبداية الفعلية لمراحل إعداد أنديتهم المتوقع لها أن تنطلق في شهر يوليو المقبل».

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وتشهد الدولة بطولات رمضانية عدة، أبرزها: ند الشبا، والتسامح، وسباعيات مكتوم بن راشد، ما فتح الباب أمام وجود لاعبي الأندية بكثافة، خصوصاً الصاعدة إلى دوري الأضواء، في ظل انتهاء دوري الدرجة الأولى قبل أسبوعين من انطلاق البطولات الرمضانية.

«الإمارات اليوم» ترصد أبرز المكاسب التي قدمتها البطولات الرمضانية لكرة القدم، وصبت في مصلحة ناديي حتا وخورفكان الصاعدين إلى دوري الخليج العربي لموسم 2019-2020، على النحو التالي:

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