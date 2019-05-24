شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك: مرحبًا بالصحفيين داخل ناديهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الخميس، انتهاء أزمة العضويات المستثناة للصحفيين، خلال اتصال هاتفي مع ضياء رشوان، نقيب الصحفيين.

وقال «رشوان»، في تصريحات صحفية، إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من «منصور»، يخبره باعتماد اللجنة الأوليمبية للائحة الجديدة لنادى الزمالك، ما يعنى حل أزمة عضويات الصحفيين المستثناة، والتى كانت سببًا في منع الصحفيين من دخول النادى الفترة الماضية. وأضاف أنه عقب الأزمة تلقى عددًا من الشكاوى بمنع الصحفيين من دخول النادى، ما أثار استياءه، حتى تدخل أحد الوسطاء لدى رئيس النادى، الذي أبدى امتعاضه مما حدث وطلب من أمن النادى عدم منع أي صحفى من الدخول. وأوضح رئيس نادى الزمالك لـ«المصرى اليوم» أن المشكلة كانت تبدأ في كل مرة من الغير، وأنا أقوم برد الفعل، وصديقى الدكتور ضياء رشوان مرحب به في أي وقت، وأرحب بكل الصحفيين داخل ناديهم.

وعلمت «المصرى اليوم» أن «مرتضى» أصدر تعليمات لإدارة الاشتراكات بمنع كتابة اسم الفئات المستثناة على كارنيه العضوية: «صحافة- قضاة- عسكرية»، إذ من المقرر أن تصدر الكارنيهات الجديدة في أغسطس المقبل، تحت اسم «عضو عامل» للجميع، دون تمييز، بعد اعتماد اللائحة.