شكرا لقرائتكم خبر عن الراشد يشارك في الجولة الثالثة من راليات أوروبا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

يدخل سائق الراليات السعودي راكان الراشد اليوم (الجمعة) في رالي ليبايا المقام في جمهورية لاتفيا، الذي يشكل الجولة الثالثة من بطولة أوروبا للراليات، ويستمر لمدة يومين.

ويأمل الراشد ومساعده البرتغالي هيوغو ماغالهايس المشاركان على متن سيارتهما شكودا فابيا «آر 5» باكتساب المزيد من الخبرات من خلال المشاركة في مسارات متنوعة، حيث يعتبر مسار ليبايا حصوياً، ويقام على الشريط الساحلي لبحر البلطيق.

ويطمح السائق السعودي إلى المشاركة هذا العام في أكثر من بطولة، حيث خاض تجربة على فورمولا فورد على حلبة شاراد بفرنسا، إضافة إلى المشاركة بجولات البطولة الأوروبية الست مع «مهارة للسباقات» ومؤسسة عبدالمنعم الراشد الخيرية.

وأوضح الراشد أن هدفه هذا العام ينصب على تطوير قدراته الفنية، من خلال المشاركة في أكثر من مسار خلال البطولة الأوروبية، إضافة إلى الاحتكاك مع أكبر السائقين الأوروبيين، وتمنى السائق السعودي أن يحالفه الحظ في تحقيق مركز متقدم وأن يساهم في تحقيق منجز جديد للرياضة السعودية.