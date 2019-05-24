شكرا لقرائتكم خبر عن العابد: إصابتي المزمنة شائعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

نفى لاعب الهلال نواف العابد الأخبار التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بأنه يعاني من إصابة مزمنة، مشيراً إلى أن جميع ما ذكر عار من صحة.

وأوضح العابد حول شائعة إصابته بإصابة مزمنة قائلاً: «هذا كلام فاضي وغير صحيح حسبنا الله ونعم الوكيل».

يذكر أن نواف العابد عانى كثيراً هذا الموسم من معاودة الإصابة له في عضلات البطن حيث لم يشارك مع الهلال إلا في مباريات محدودة.