شكرا لقرائتكم خبر عن العابد: إصابتي المزمنة شائعة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)
نفى لاعب الهلال نواف العابد الأخبار التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بأنه يعاني من إصابة مزمنة، مشيراً إلى أن جميع ما ذكر عار من صحة.
وأوضح العابد حول شائعة إصابته بإصابة مزمنة قائلاً: «هذا كلام فاضي وغير صحيح حسبنا الله ونعم الوكيل».
يذكر أن نواف العابد عانى كثيراً هذا الموسم من معاودة الإصابة له في عضلات البطن حيث لم يشارك مع الهلال إلا في مباريات محدودة.
كانت هذه تفاصيل خبر العابد: إصابتي المزمنة شائعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.