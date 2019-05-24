شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يروي عطشه بـ«ماي بيور» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة) (تصوير: المحرر)

وقّع النادي الأهلي، مساء أمس (الخميس)، اتفاقية شراكة مع شركة «ماي بيور» للمياه، لتكون المياه الحصرية الرسمية للنادي بعقد يمتد لـ3 سنوات، حيث مثّل النادي في التوقيع رئيس مجلس الإدارة عبدالله بترجي، فيما مثّل شركة «ماي بيور» للمياه الرئيس التنفيذي للشركة تمار حسن سمباوه.

وعبّر بترجي عن سعادة مجلس إدارة النادي بإبرام شراكة مع إحدى أكبر الشركات العالمية في مجال تصنيع وتعبئة المياه، التي ستقتحم السوق السعودية خلال الفترة القادمة لتكون المياه الرسمية للنادي، حيث أتت هذه الشراكة ضمن خطط مجلس الإدارة في زيادة عوائد النادي المادية، متمنياً أن تعود هذه الشراكة بالنفع على النادي وشركة ماي بيور للمياه.