اللهيب «يباري» المسحل على رئاسة اتحاد القدم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

انحصرت المنافسة على لقب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بين ياسر المسحل وفهد اللهيب، بعد أن أغلق باب الترشيح أمس، حيث قدم الاثنان أوراق ترشيحهما في رابع منافسة يشهدها الاتحاد.

وبحسب البرنامج المعلن من اتحاد القدم، ستفحص قوائم المشتركين في 24 مايو الحالي، وينتهي الفحص في السابع من يونيو المقبل، على أن يعلن عن قوائم المرشحين الأولى السبت الثامن من يونيو المقبل.

وحددت اللوائح 3 أيام لتقديم الطعون والتظلمات على قوائم المرشحين، وهي 9 و10 و11 يونيو، و5 أيام للفصل في الطعون والتظلمات، من 12 حتى 16 يونيو المقبل، وانسحاب المرشحين سيكون في 17 و18 يونيو، فيما ستعلن قوائم المرشحين النهائية في 19 يونيو، على أن يكون يوم الاقتراع في 29 يونيو.

وفي حين تسلم المسحل في وقت سابق منصب نائب رئيس اتحاد القدم، عمل فهد اللهيب عضوا في إدارة نادي الشعلة، وأكد أنه جاد في الترشح لقيادة الاتحاد الكروي بالتزامن مع الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة السعودية،وأضاف «نعم تحركت متأخرا لظروف شخصية لكنني مستعد تماما لخوض التنافس، وأعد ذلك عملا وطنيا يؤكد الاتجاه لخدمة الوطن»، مشيرا إلى أن قائمته تضم عددا من الشخصيات الأكاديمية والرياضية المتميزة، والتي سيعلن عنها في الوقت المناسب.

أبرز الأسماء في قائمة اللهيب

سعد تويم الرشيد «نائبا»

‏أحمد مشافي عسيري

‏محمد عبدالله المطرفي

مشفلت موسى القحطاني

عبدالله عتيق الطليان

خالد محمد اللهيب

‏يوسف مطلق العنزي

أحمد فهد الشويعي

محمد حسين الكثيري

مبارك عبيد الشمران

أبرز الأسماء في قائمة المسحل

خالد الثبيتي «نائبا»

خالد المقرن

عبدالله كبوها

عبدالعزيز العفالق

نعيم البكر

أضواء العريفي

رؤساء الاتحاد السعودي لكرة القدم المنتخبون

أحمد عيد أول رئيس منتخب

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