برشلونة ينهي صفقة الهولندي ريس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مدريد أعلن نادي برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم أمس رسميا تعاقده مع لودوفيت ريس لاعب الوسط الصاعد في صفوف جرونينجين الهولندي. ولم يكشف برشلونة عن قيمة صفقة ضم ريس، لاعب المنتخب الهولندي للشباب، ولكن تقارير صحفية قدرتها بنحو ثمانية ملايين يورو. وشارك ريس في 50 مباراة مع جرونينجين وظهر بشكل طيب مما لفت إليه أنظار النادي الكاتالوني، وانضم اللاعب «18 عاما» إلى برشلونة بعقد يمتد لثلاثة أعوام وبشرط جزائي قيمته 100 مليون يورو.



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