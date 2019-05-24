باعشن: فيفا انتصر للاتحاد وأنصفنا في قضية سعيد المولد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

عد رئيس الاتحاد السابق حاتم باعشن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، برد أكثر من مليون ريال لنادي الاتحاد وتغريم اللاعب سعيد المولد وناديه البرتغالي، انتصارا كبيرا للعميد، وردا على المشككين في ذمة إدارة أحمد مسعود السابقة.

وقال لـ «مكة»، «الحكم أنصفنا، ورد واضح على كل من شكك في ذمة المرحوم بإذن الله أخي أحمد مسعود وفي ذمتي المالية، والحمد والشكر لله وحسبنا الله ونعم الوكيل».

وألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم سعيد المولد‬⁩ وناديه البرتغالي بدفع مبلغ 1,016,666 ريالا سعوديا خلال 30 يوما، وإلزامه بغرامة تأخير 5٪، في حال تأخير الدفع.

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وتقدم نادي الاتحاد بشكوى رسمية للفيفا طالب من خلالها اللاعب وناديه البرتغالي (SC FARANSE) بتعويض مالي 26 مليون ريال، عن مخالفة اللاعب بتعاقده مع النادي البرتغالي دون الرجوع لنادي الاتحاد (ناديه الأصلي)، إذ ألزم الاتحاد الدولي اللاعب وناديه البرتغالي بدفع مبلغ 271 ألف دولار.

ودفع نادي الاتحاد مبلغ 2 مليون و250 ألف ريال للنادي الأهلي كبدل تدريب للاعب بعد توقيعه رسميا لنادي الاتحاد، إبان فترة رئاسة إبراهيم البلوي، كما تحمل النادي دفع مبلغ 400 ألف يورو كأتعاب المحامين في القضية.

وحسب بيان إدارة نادي الاتحاد بأنه ينتظر وصول حيثيات الحكم لدراسة تقديم استئناف على القضية بما يحفظ حقوق النادي كاملة في الدعوة التي تقدم بها.

الجدير بالذكر أن النادي البرتغالي هبط لدوري الدرجة الثالثة في البرتغال (للهواة)، وهو ما قد يصعب موقف نادي الاتحاد في الحصول على مستحقاته التي تمثل نصف قيمة المبلغ الإجمالي البالغ نصف مليون ريال، حسب قرار الفيفا.