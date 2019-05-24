الراشد ينافس في راليات أوروبا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

يدخل سائق الراليات السعودي راكان الراشد اليوم رالي ليبايا المقام في جمهورية لاتفيا، والذي يشكل الجولة الثالثة من بطولة أوروبا للراليات ويستمر لمدة يومين.

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ويأمل الراشد ومساعده البرتغالي هيوغو ماغالهايس المشاركان على متن سيارتهما شكودا فابيا «آر 5» إلى اكتساب المزيد من الخبرات من خلال المشاركة في مسارات متنوعة، حيث يعتبر مسار ليبايا حصوي، ويقام على الشريط الساحلي لبحر البلطيق.

ويطمح السائق السعودي إلى المشاركة هذا العام في أكثر من بطولة، حيث خاض تجربة على فورمولا فورد على حلبة شاراد بفرنسا، إضافة إلى المشاركة بجولات البطولة الأوروبية الستة مع مهارة للسباقات ومؤسسة عبدالمنعم الراشد الخيرية.

وأوضح الراشد أن هدفه ينصب على تطوير قدراته الفنية، من خلال المشاركة في أكثر من مسار خلال البطولة الأوروبية، إضافة إلى الاحتكاك مع أكبر السائقين الأوروبيين، وتمنى السائق السعودي أن يحالفه الحظ في تحقيق مركز متقدم وأن يساهم في تحقيق منجز جديد للرياضة السعودية.