شكرا لقرائتكم تعرف على مواعيد عمل منافذ استلام تذاكر أمم إفريقيا خلال رمضان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى إطار الخدمات التى يحرص على تقديمها موقع "الخليج 365" لقرائه، للتسهيل من حصولهم على المعلومة الصحيحة، والخطوات السليمة فى كل المحافل الرياضية، نقدم لكم مواعيد حجز والحصول على تذاكر كأس أمم أفريقيا خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان الكريم، لحضور مباريات "كان 2019" التى تستضيفها ستة ملاعب مصرية، تزينت وتجملت وباتت فى أبهى صورها، لاستقبل 24 منتخبا إفريقيا لأول مرة فى تاريخ القارة السمراء، بدءا من 21 يونيو المقبل.



تذكرتى

الدرجة الأولى: فروع أورنج التالية ( مصر الجديدة / مدينه نصر / التجمع / الرحاب / الدقى / وسط البلد / الزمالك / المنيل / العباسية / شبرا / 6 اكتوبر / الهرم / المعادى / المقطم /" الاسكندريه / الاسماعليه / السويس )ز

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الدرجة الثانية والثالثة: جميع مراكز الشباب التالية ( مركز شباب الجزيزه / مركز شباب الأولمبى المعادى / نادى منتخب السويس / مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية / الحى السادس بأكتوبر / نادى اصحاب الجياد بسموحه / نادى الشمس ).



وإذا تم التحقق من ذلك سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة وبريد ألكترونى يتضمن بطاقة هوية المشجع ( FAN ID ) وكلمه المرور لتسجيل الدخول إلى حسابك والحصول على بطاقه هوية المشجع ( FAN ID )

و قد خصص "تذكرتى" خطا ساخنا للاستفسارات والحصول على مزيد من المعلومات ورقمه 15355