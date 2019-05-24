شكرا لقرائتكم "الا أونا الا دوى الا مقاولون".. هداف الدورى بالمجان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد عادل المشرف على الكرة بفريق المقاولون العرب حقيقة رحيل أحمد على مهاجم الفريق عن ذئاب الجبل فى الانتقالات الصيفية القادمة وعدم تجديد عقده. وأكد عادل لـ "الخليج 365" أن أحمد على يتبقى فى عقده موسم ولم تتخذ الإدارة القرار النهائى بشان التجديد للاعب. الجدير بالذكر أن أحمد على يتربع على صدارة ترتيب هدافى الدورى الممتاز برصيد 18 هدفا الأمر الذى جعله ينضم لقائمة المنتخب الوطنى الأولية استعدادا لمنافسات كأس الأمم الأفريقية.

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