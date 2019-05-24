شكرا لقرائتكم الزمالك يدخل معسكرا مغلقا الجمعة استعداداً لنهضة بركان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك دخول الفريق معسكر مغلق استعداداً لمواجهة نهضة بركان بنهائي الكونفدرالية الاحد القادم بستاد الجيش ببرج العرب.

Advertisements

وسيدخل الزمالك معسكرة يوم الجمعة من أجل التركيز و الدخول في اجواء المباراة الهامة التي ستجمعة بالفريق المغربي، و شهد مران اليوم تأهيل لعماد السيد من أجل تعافيه بعد الاصابة التي لحقت به.

ويحتاج الزمالك الفوز بهدفين من أجل التتويج باللقب للمرة الاولى في تاريخة او الفوز 1/0 و اللجوء لركلات الترجيح، ليدخل البطولة لخزائن الكرة المصرية مرة أخرى بعدما فاز الاهلي بنفس البطولة عام 2014.