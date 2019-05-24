شكرا لقرائتكم الأخضر الشاب يضع لمساته الأخيرة قبل مواجهة فرنسا في المونديال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أجرى المنتخب السعودي للشباب، يوم الخميس، تدريباته ضمن استعداداته لخوض غمار منافسات كأس العالم تحت 20 عاما في بولندا.

وأدى لاعبو الأخضر حصة تدريبية على ملعب "غيدانيا" تحت إشراف المدير الفني خالد العطوي والجهاز الفني المساعد، وركز على الجانب الهجومي، بجانب تدريبات في خطوط الفريق المختلفة.

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ويختتم المنتخب الشاب يوم الجمعة تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب فرنسا، يوم السبت، في أولى مباريات الأخضر ضمن منافسات مونديال الشباب.

وأكد إبراهيم محنشي، لاعب المنتخب السعودي، اكتمال تحضيرات الفريق لمباريات كأس العالم، وقال: جاهزون لخوض منافسات المونديال، ولا نتخوف من أي شئ ونتمنى أن يحالفنا التوفيق وسنعمل على أن نظهر بمستوى يشرف كرة القدم السعودية.

يذكر أن المنتخب السعودي يتواجد في المجموعة الخامسة إلى جوار منتخبات فرنسا وبنما ومالي.

