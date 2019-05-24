لا يحق بيع تذكرة كأس أمم أفريقيا 2019 أو التنازل عنها بعد شرائها

أعلن مصدر مسئول من داخل إدارة بطولة الأمم الأفريقية، بأنه تم وضع ضوابط ليتم بداخلها بيع تذاكر بطولة الأمم الأفريقية لعام 2019، والتي ستقام داخل مصر، كما لا يحق لأي شخص بيع التذكرة أو التنازل عنها لشخص اخر، بعد أن يتم شرائها عن طريق منظومة بيع التذاكر الجديد من موقع تذكرتي.

كما أشار مصدر بان قرار منع بيع التذاكر في السوق السوداء وضمان أن تصل التذاكر إلى المواطنين وفق السعر الذي تم تحديده من اللجنة المنظمة، كما أن النظام الجديد المستخدم في بيع التذاكر وضع له ضوابط مشددة لمنع دخول من لا يكون لديه تذكرة مشاهدة المباراة، عن طريق أجهزة تتمكن من قراءة البيانات المسجلة على التذكرة وربطها ببطاقة المشجع وفي حالة عدم تطابقها سيتم منع الدخول.