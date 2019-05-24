شاهد.. الإعلان التشويق لـ"تميمة" بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019

كتب إبراهيم حسان
عرضت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 فى مصر، الإعلان التشويقى لـ "تميمة" شعار البطولة فى نسختها الثانية والثلاثين، وهى عبارة عن هيئة الملك المصرى الشهير توت عنخ آمون، مرتديا زيًا فرعونيًا مع قميص أحمر عليه خريطة القارة السمراء.
ويظهر فى الإعلان التشويقى لتميمة بطولة كأس الأمم الإفريقية، ركل الملك توت غنخ آمون، للكرة أمامه ثم يهرول ورائها للحاق بها، قبل الوقوف بها وفى خلفيته الأهرامات والقلعة برج القاهرة، وعددا من المعالم المصرية.
وتقام بطولة أمم افريقيا بمصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19...
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