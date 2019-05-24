شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. عبد الفتاح وعباس وفاروق فى حفل إفطار حكام الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت جمعية حكام منطقة الغربية حفل إفطار بنادى صيد المحلة حضره عدد كبير من رموز التحكيم على رأسهم عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على لجنة الحكام وناصر عباس عضو اللجنة ومحمد فاروق الحكم الدولى السابق . Advertisements كما حرص على الحضور عدد من رموز التحكيم الدوليين والأولى السابقين الحاليين أبرزهم حسن على وبدوى حميدة وكان فى استقبالهم جمعية حكام الغربية برئاسة محمد السباعي ونائبه ابراهيم أبو سعيد ووليد عبد العزيز أمين الصندوق وأحمد عفيفي سكرتير والأعضاء محمد نصر و شريف التباع وعمرو عبد العاطي .

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