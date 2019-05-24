شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 23 / 5 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس الموافق 23 / 5 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها الحصول على موافقة بحضور 50 ألف مشجع لنهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

رئيس الزمالك يعلن الحصول على موافقة بطبع 10 آلاف تذكرة جديدة للنهائى

أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إنه يتقدم بالشكر إلى وزارة الداخلية بالموافقة على طبع 10 آلاف تذكرة جديدة لمباراة الفريق الأبيض أمام نهضة بركان المغربى، المقرر لها الأحد المقبل، فى إياب دور النهائى بالكونفدرالية.

تابع مرتضى منصور فى تصريحات لموقع نادى الزمالك الرسمى بأنه سوف يتم طرح التذاكر للجماهير بممر الملك فاروق غدا بعد صلاة الجمعة ووجه الشكر إلى وزارتى الداخلية والشباب والرياضة على دعمهما ومساندتهما للنادى الأبيض والموافقة على زيادة عدد الجماهير إلى 50 ألف مشجع.

وجه مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الدعوة لجميع لاعبي القلعة البيضاء القدامى من أجل حضور المباراة المقبلة للفريق الأبيض أمام نهضة بركان المغربى، التى ستقام يوم الأحد المقبل، على استاد دور برج العرب، فى إياب دور النهائى بالكونفدرالية.

الزمالك يُخصص 5 تذاكر لكل لاعب فى مواجهة بركان بنهائى الكونفدرالية

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خصص مجلس إدارة نادى الزمالك، 5 تذاكر لكل لاعب من أجل اصطحاب أسرهم فى مواجهة نهضة بركان المغربى، فى المباراة المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، على استاد برج العرب، فى إياب دور النهائى بالكونفدرالية وكانت مباراة الذهاب بين فريقي الزمالك ونهضة بركان المغربى فى الذهاب التى أقيمت على الملعب البلدى ببركان قد انتهت بفوز الفريق المغربى بهدف نظيف سجله التوجولى لابا كودجو. مرتضى منصور: لاعبو الأهلى كلمونى لمساندة الزمالك فى نهائى الكونفدرالية كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن تلقيه اتصالات من بعض لاعبي الأهلي لدعم الفريق الأبيض في المباراة المقبلة أمام نهضة بركان المغربى، التى ستقام يوم الأحد المقبل، على استاد دور برج العرب، فى إياب دور النهائى بالكونفدرالية، تابع مرتضى منصور من خلال فيديو بثه الموقع الرسمى للقلعة البيضاء أن جماهير الأهلي تساند الزمالك في المباراة المقبلة ويوجه الشكر إلى الأهلاوية على هذا الروح الطيبة فى مساندة الفريق الأبيض. يذكر أن الزمالك تعرض للخسارة فى مباراة الذهاب أمام نهضة بركان المغربى، بهدف دون رد، سجله المهاجم التوجولى لابا كودجو، ورفض رئيس القلعة البيضاء الإفصاح عن أسماء لاعبى القلعة الحمراء الذين تواصلوا معه لمساندة الزمالك.

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